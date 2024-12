Bewusstsein verloren und gestorben: Trauer um früheren Premierminister Indiens

Der Ex-Premier sei am Donnerstagabend (Ortszeit) in die Notaufnahme gebracht worden, nachdem er zu Hause das Bewusstsein verloren habe, hieß es in einer Mitteilung des Krankenhauses AIIMS in Neu-Delhi. Im Krankenhaus sei er dann für tot erklärt worden. Er sei wegen altersbedingter Krankheiten in Behandlung gewesen.