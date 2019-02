Indien-Pakistan: Hickhack, Kampfreden und Kalmierungsversuche

Scharmützel. Nach den tagelangen offenen militärischen Auseinandersetzungen zwischen Indien und Pakistan vor allem um die geteilte Region Kaschmir herrschte am Donnerstag Katerstimmung. Vereinzelt soll es in der Nacht auf Donnerstag noch zu Gefechten entlang der Kontrolllinie zwischen dem pakistanischen und dem indischen Teil Kaschmirs gekommen sein. Jedoch, so hieß es, weit weniger als noch am Tag zuvor, wo es schwere Artilleriegefechte gegeben hatte. Dennoch wurden auf pakistanischer Seite mehrere Hundert Familien in Sicherheit gebracht.