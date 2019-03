In Wien gestrandete Iraner: Plötzlich Asyl in den USA

Und die anderen? Für sie bleibt die Zukunft völlig unklar. Die Juristin Kate Meyer hoffe, dass die Fälle der verbleibenden Mitglieder der Gruppe Iraner ebenfalls in Bewegung kommen. Für sie sei die Situation völlig ungewiss. "Sie müssen fürchten, in den Iran zurück zu müssen, sind weit weg von ihren Familien in den Vereinigten Staaten und haben in Österreich keinen legalen Aufenthaltsstatus.

Aileen D., eine der Betroffenen, schildert dem KURIER die Situation: „Das Leben ist teuer hier. Wir haben unser Erspartes längst aufgebraucht. Die Ungewissheit ist das Schlimmste. Wir wollen arbeiten, ein normales Leben führen, aber dürfen nicht. Wir wissen nicht einmal, ob wir hier bleiben können oder nicht.“