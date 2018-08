Gestrandet: 108 Iraner sitzen seit Monaten in Wien fest

Jetzt standen sie da, in Wien, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten. Kein Geld mehr, keine Möglichkeit nach Amerika zu kommen und auch kein Zurück mehr. Abgesehen von den Repressalien, die sie als Minderheit bereits im Iran erfahren hatten, würden sie als „Verräter“, die das Land verlassen wollten, noch viel Schlimmeres erwarten. Und gleichzeitig lief das Transitvisum in Österreich aus. Die Iraner rutschten in die Illegalität. Konnten nicht arbeiten, nicht zum Arzt, sich nicht legal um eine Unterkunft kümmern.

Da wurde die Erzdiözese auf die Gruppe aufmerksam. Kardinal Christoph Schönborn und Anwalt Manuel Baghdi setzten sich für sie ein und riefen zu Spenden auf. „Es spielte nie eine Rolle, ob es Christen sind“, heißt es aus der Erzdiözese. Es sei „irrelevant, welcher Religion, Nationalität oder Ethnie ein Mensch angehört, der in Österreich in Not geraten ist. Bei dieser Gruppe sind zahlreiche Menschen keine Christen“.

Auch die Nationalratsabgeordnete Gudrun Kugler (ÖVP) begann, bei der Alltagsbewältigung zu helfen. Gemeinsam suchte man leistbaren Wohnraum, Plätze in Fußballvereinen, Ärzte, die sich kostenlos um Patienten aus der Gruppe kümmerten. „Überraschend schön war“, sagt Kugler, „dass sich ein ehemaliger Parlamentskollege (der FPÖ, Anm.), ein Zahnarzt, zu einer Behandlung bereit erklärt hat.“ Das zeige ihr: „Viele wollen helfen.“