Öffnungskurs bleibt

In Italien gibt es bereits eine Impfpflicht für Ärzte und Krankenschwester. Griechenland will in den nächsten Wochen nachziehen.

Auch in Großbritannien bleibt man trotz über Wochen stark gestiegener Infektionszahlen weiterhin auf Öffnungskurs. Ab 19. Juli soll es so gut wie keine Einschränkungen mehr geben, auch nicht in Nachtlokalen oder bei Sportevents. „Es ist der richtige Zeitpunkt, um wieder so nah wie möglich an ein normales Leben zu kommen“, sagte Gesundheitsminister Sajid Javid.

Reue in den Niederlanden

Eine klare Kehrtwende hin zu neuen Verschärfungen vollziehen die Niederlande. Es gibt ab sofort wieder striktere Sperrstunden für Bars, Restaurants und Nachtklubs. Außerdem hat man bereits geplante Musikfestivals und andere Großereignisse wieder verboten. Premierminister Mark Rutte gestand persönlich ein, dass seine Regierung die Lage „falsch eingeschätzt“ habe: „Wir bereuen das und entschuldigen uns dafür.“

Durcheinander in Spanien

Gerade in Spanien schießen die Infektionszahlen derzeit besonders dramatisch in die Höhe. Statt einer landesweiten Strategie gehen die einzelnen Regionen wieder ihren eigenen Weg. Als erster vorgeprescht ist die Provinz Valencia. Dort gibt es in allen größeren Gemeinden inzwischen wieder strikte Ausgangsbeschränkungen. Auch auf den Kanarischen Inseln sind solche schon für die nächsten Wochen geplant. In Katalonien verlegt man die Sperrstunde wieder auf Mitternacht vor, für Großveranstaltungen gelten wieder massive Zugangsbeschränkungen.

Die Schweden sind in der Pandemie einen Sonderweg gegangen und bleiben dabei. Bei Veranstaltungen sind wieder mehr Teilnehmer erlaubt. Restaurants dürfen länger geöffnet bleiben, mehr Gäste dürfen an einem Tisch sitzen. Die Empfehlung, in den Öffis Mundschutz zu tragen, wurde zurückgezogen.