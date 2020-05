In Europa arbeiten fast eine Million moderne Sklaven

Eineinhalb Jahre sammelte ein Sonderausschuss des EU-Parlaments sämtliche verfügbare Daten über kriminelle Organisationen in der EU - und kam zu einem unfassbaren Ergebnis: An die 3600 Verbrecher- und Mafiagruppen treiben in der Europäischen Union ihr Unwesen, zitiert das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel aus dem sogenannten „CRIM“-Bericht. In den Fängen der Verbrecher Gruppen befinden sich an die 880.000 Menschen, meist illegale Immigranten oder Flüchtlinge, die unter sklavenähnlichen Bedingungen leben und arbeiten müssen. Mindestens ein Viertel von ihnen wird zudem sexuell ausgebeutet.