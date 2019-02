In der AfD gärt es: Prozess gegen Petry, Höcke baut Macht aus

Auch jetzt gärt und rumort es wieder. Denn Höcke und seine Unterstützer bauen ihre Macht in der Partei weiter aus. Sein ultrarechter Flügel, den der Verfassungsschutz als „Verdachtsfall“ eingestuft hat, gilt als eigenständige Partei in der Partei. So bezeichnete es der nordrhein-westfälische AfD-Bezirkssprecher Helmut Seifen in einem Schreiben, das mehreren deutschen Medien vorliegt. Zudem warnte er vom Höcke-Netzwerk, das auf andere Landesverbände Druck ausüben wolle. In jedem Verband wolle der Flügel Obleute haben, weitere Vereine und Nebenorganisationen helfen bei der Beschaffung von Spenden. Laut AfD-Mann Seifen dient ihm die Partei „lediglich als Vehikel zur Beförderung der eigenen Agenda und des eigenen Personals“. Der Verfassungsschutz hält es schon jetzt für möglich, dass der rechtsnationale „Flügel“ den Kurs der gesamten Partei bereits beeinflusst hat. Es sei zu befürchten, dass diese Strömung mit ihren „mutmaßlich verfassungswidrigen Einwirkungsversuchen auf die Gesamtpartei schon erste Erfolge erzielt hat“, heißt es im Gutachten.

Die Parteiführung unter Alexander Gauland und Jörg Meuthen scheint dies zu dulden. Es heißt, sie setzen auf Höcke, da er auch Wähler vom äußeren rechten Rand anziehe, auf die will man scheinbar nicht verzichten. Bei den kommenden Wahlen in Ostdeutschland tritt der Rechtsaußen als Spitzenkandidat in Thüringen an. Dass kürzlich sein enger Mitstreiter André Poggenburg die AfD verließ und eine weiter rechts stehende Partei gründete, war keiner Mäßigung geschuldet, sondern einem Machtkampf. So wie ihn Frauke Petry einst erlebt hat und er auf ihre Nachfolger zukommen könnte.