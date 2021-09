In den USA werden Whiskey, Burbon und Champagner knapp

Im US-Bundesstaat Pennsylvania wird der Verkauf bestimmter Spirituosen-Marken auf zwei Flaschen pro Person und Tag beschränkt, erklärte ein Sprecher der staatlichen Alkoholkommission am Donnerstag. Unter anderem stehen Bourbon, Whiskey, Champagner, Cognac und Tequila auf der Liste.

US-Medien zufolge haben mehrere weitere Bundesstaaten wie Vermont, Ohio, New Jersey und Alabama mit Nachschubschwierigkeiten zu kämpfen. Unterdessen ist der Konsum von Alkohol seit Pandemiebeginn angestiegen.

Mac Gipson, der für die Kontrolle alkoholischer Getränke in Alabama zuständige Beamte, erklärte, die Schwierigkeiten seien „teilweise ein Problem der globalen Lieferkette“, da es an einigen Orten an Glas und an anderen an Flaschenverschlüssen fehle.