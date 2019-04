In den USA hat Assange wenig Freunde

Bis zu fünf Jahre Haft drohen Wikileaks-Gründer Julian Assange in den USA, der gestern in London festgenommen wurde. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Wikileaks-Publikationen hunderttausender geheimer Regierungsdokumente in den Jahren 2010 und 2011, die Wikileaks von der früheren US-Soldatin Chelsea Manning zugespielt worden waren. Ob noch weitere Anklagen gegen ihn erhoben werden, ist noch unklar. Derzeit scheint es jedoch, als könne er sich weder von Republikanern noch von Demokraten viel Unterstützung erhoffen.