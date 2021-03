Impfweltmeister Israel droht fünfter Lockdown

„Unglaublich, wie ich mich auf die Arbeit gefreut habe“, erzählt Elran im beliebten Hamburger Grill Moses in Tel Aviv, „hoffentlich ist der Lockdown diesmal auch wirklich vorüber“. In den vergangenen Wochen bot Moses wie andere Restaurants Catering und To-go an, was aber in Israel nicht als voller Ersatz gilt. Der Beweis: Allein eine Reservierungs-App hatte am Sonntag 85.000 Online-Anfragen. Doch noch gilt Vorsicht: Trotz winterlicher Temperaturen wollten 60 Prozent einen Platz im Schanigarten, nur 40 Prozent zog es nach innen. Doch damit könnte es bald wieder vorbei sein.