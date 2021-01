Impeachment-Verhandlung gegen Trump startet Mitte Februar

Ohne Beleg hatte Trump nach seiner Niederlage beharrlich behauptet, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei. Sein Vize Mike Pence war Druck ausgesetzt, die Wahlmännerstimmen für Biden bei einer zeremoniellen Sitzung des US-Kongresses am 6. Jänner zurückzuweisen. An jenem Tag stachelte Trump seine Anhänger bei einer Großkundgebung in Washington auf, zum Kapitol zu marschieren, das sie dann auch stürmten.

Die Beurkundung der Wahl musste unterbrochen werden, Bilder vom verwüsteten Parlamentsgebäude versetzten die USA und die Welt in Schock. Nachdem sich Pence weigerte, Trump für amtsunfähig erklären zu lassen, entschloss sich das Repräsentantenhaus zum Impeachment.