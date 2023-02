Immer mehr Demonstrierende im Iran erblinden

Bei der Niederschlagung der Proteste im Iran haben Sicherheitskräfte nach Angaben von Aktivisten absichtlich auf die Augen von Demonstrierenden gezielt und dadurch Erblindungen ausgelöst. Die Menschenrechtsgruppe Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo zählte 22 Fälle, in denen Menschen durch Verletzungen im Gesicht auf einem Auge erblindet sind, darunter neun Frauen, wie die Organisation am Freitag mitteilte.

Bei der jüngsten auf einem Auge Erblindeten handle es sich um ein sechsjähriges Mädchen aus der Stadt Isfahan, hieß es. Sie wurde demnach angeschossen, als sie auf einem Balkon stand.

Das "unmenschliche und rechtswidrige" Vorgehen sei "systematisch erfolgt, um die Proteste niederzuschlagen", erklärte IHR.