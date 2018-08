"Im EU-Parlament herrscht immer Action - und ich liebe Action"

Ein Fan des Parlamentarismus

„Im Parlament herrscht immer Action“, lacht Dialer, „und ich liebe Action.“ Man glaubt es der quirligen Tochter einer Gastwirtin aus Westendorf im Brixental sofort. Als Studentin hat sie selbst jahrelang als Kellnerin gejobbt – eine der vielen Etappen auf dem Weg nach Brüssel. Entschieden hat sie sich schlussendlich für eine akademische Laufbahn und studierte Politikwissenschaften. Erhalten blieb ihr die Kontaktfreudigkeit und der Tiroler Dialekt. Fünf Sprachen spricht die Parlamentsexpertin insgesamt, aber darüber verliert sie keine großen Worte. Das beherrschen Viele, die in Brüssel arbeiten. Und was die Österreicherin überdies mit Tausenden Zugereisten in der europäischen Hauptstadt vereint: „Ich bin viel länger geblieben, als ich eigentlich wollte.“

Warum? Arbeit und die Aufgaben erwiesen sich als viel faszinierender als erwartet. Der Freundeskreis ist bunt und sehr international; der Lebensgefährte ein Belgier. „Der europäische Parlamentarismus, das ist etwas, für das ich lebe. Davon bin ich als Mensch und Politologin überzeugt. Es wird mich auch in 50 Jahren noch begeistern“, ist sie sich sicher. Das Großartige sieht sie in der europäischen Vielfalt. Aber auch darin, „angesichts der vielen verschiedenen Befindlichkeiten in der EU auf einen Konsens zu kommen. Und es ist bei weitem nicht immer nur der kleinste gemeinsame Nenner.“