IEA-Jahresbericht: Weniger Ölförderung in Russland, Rekord für Emirate

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat ihre Prognose für Russlands Ölförderung wegen der ukrainischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur gesenkt. „Anhaltende Angriffe auf Raffinerien, Lager und Transportinfrastruktur untermauern einen schwächeren Produktionsausblick“, teilt die IEA in ihrem Monatsbericht mit. Unterdessen gab die IEA bekannt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate im Juni einen Rekord bei der Rohölförderung verzeichneten. „Wir haben unsere Prognose für das russische Angebot für dieses und nächstes Jahr entsprechend um 85.000 Barrel pro Tag beziehungsweise 150.000 Barrel pro Tag auf durchschnittlich 8,8 Millionen Barrel pro Tag im Prognosezeitraum gesenkt“, hieß es weiter über das kriegsführende Land. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Drohnenangriffe auf Russlands Energieanlagen verstärkt.

Die Folge war ein Anstieg der russischen Rohölexporte. Sie beliefen sich laut IEA im Juni auf 5,8 Millionen Barrel pro Tag - ein Anstieg um 620.000 Barrel pro Tag gegenüber Mai. Die Exporte von Ölprodukten sanken dagegen im Juni um 230.000 Barrel auf 1,91 Millionen Barrel pro Tag. Um Engpässen auf dem heimischen Markt entgegenzuwirken, hat Russland in dieser Woche ein Exportverbot für Diesel verhängt. Dieses ergänzt bereits bestehende Beschränkungen für den Verkauf von Benzin und Kerosin ins Ausland. V.A.E.-Rekord Die Vereinigten Arabischen Emirate (V.A.E.) haben ihre Rohölförderung im Juni auf einen Rekordstand erhöht. Die Reaktion auf den Iran-Krieg fiel damit deutlich stärker aus als in den Nachbarländern am Persischen Golf. Das Land förderte im Juni durchschnittlich 4,1 Millionen Barrel pro Tag, wie die Internationale Energieagentur in ihrem Monatsbericht am Freitag mitteilte.

Damit wurde die bisherige Tageshöchstfördermenge von 4 Millionen Barrel aus dem Jahr 2020 übertroffen. Damals hatte das Land während eines kurzen Preiskriegs mit Saudi-Arabien das Angebot erhöht. Die Emirate sind zum 1. Mai 2026 aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ausgetreten. Sie sind damit auch nicht mehr an Förderquoten gebunden.