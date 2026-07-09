Vom Exporteur zum Importeur: Russlands historische Spritkrise spitzt sich zu

Bis zum EU-Embargo Anfang 2023 hat Europa massiv Diesel aus Russland importiert. Deutschland galt mit 40 Prozent seiner gesamten Dieselimporten als Hauptabnehmer. Danach lenkte Moskau aufgrund der westlichen Sanktionen seine Exporte in die Türkei, nach Brasilien oder in Länder in Nord- und Westafrika beziehungsweise in den Nahen Osten um. Mittlerweile hat sich die Situation aufgrund der Erfolge der ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Öllager, Öltanker im Asowschen Meer und Raffinerien völlig gedreht. Produktionsausfälle, Engpässe in der Versorgung und Preisspitzen an den Zapfsäulen sind die Folge. Die Rohstoffgroßmacht Russland erlebt eine historische Treibstoffkrise und wird vom Exporteur zum Importeur.

Widerwillig, aber doch, hat selbst Wladimir Putin schon vor rund einer Woche Versorgungsengpässe eingestanden. „An den Tankstellen gibt es Warteschlangen, die benötigten Benzinsorten sind nicht immer vorrätig“, sagte Putin bei einer Krisensitzung mit Ölproduzenten. Angesichts kilometerlanger Schlangen vor Tankstellen im ganzen Land und insbesondere auf der seit 2014 annektierten Krim wurde jetzt ein Diesel-Exportverbot verhängt. Es folgt den entsprechenden Ausfuhrverboten für Benzin (seit April) und Kerosin (seit Juni). Auch der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak begründete den Schritt in einer im Fernsehen übertragenen Regierungssitzung mit der angespannten Lage auf dem heimischen Markt. Die Situation an den Tankstellen bereite der Bevölkerung Sorge, sagte Nowak.