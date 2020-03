Idlib: Satellitenbilder zeigen Ausmaß der Zerstörung

Satellitenbilder zeigen: Durch die Kämpfe im Nordwesten Syriens sind weite Teile der Region unbewohnbar geworden. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Humanitarian Initiative, der Harvard-Universität, der Hilfsorganisationen Save the Children und World Vision hervor. Knapp ein Drittel der Gebäude zweier Frontstädte in der umkämpften Region Idlib seien beschädigt oder zerstört worden.

Eine Rückkehr der Bewohner sei damit nahezu unmöglich, hieß es in einer Mitteilung zu dem Bericht.