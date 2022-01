Hunger in Afghanistan: Ein Mädchen für 840, eine Niere für 1.200 Euro

In Städten wie Kabul oder Herat trifft man Angehörige der Taliban gewöhnlich auf der Ladefläche von Pick-ups, die Gewehre auf Passanten gerichtet. Die Abordnung der islamistischen afghanischen Machthaber, die am Wochenende nach Oslo flog, hatte es bequemer: Sie reiste per Privatjet in die norwegische Hauptstadt. Dort trafen die 15 Männer am Montag mit Vertretern des Westens zusammen; es war die erste derartige Begegnung auf europäischem Boden seit der Machtübernahme im August.

Anlass des umstrittenen Treffens hinter verschlossenen Türen war die schwere humanitäre Krise in Afghanistan, die in Europa die Angst vor einer neuen Fluchtwelle wachsen lässt.