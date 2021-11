Österreich schleust Forscherin aus Afghanistan aus - und lässt sie sitzen

"Hochqualifizierte Kollegin"

„,Sie ist eine hochqualizierte, anerkannte Kollegin. Und für uns hier war es auch, eine einmalige Gelegenheit, aus erster Hand etwas über die Situation der Wissenschaft in Afghanistan zu erfahren“, meint Monika Mokre von der ÖAW, eine der Organisatorinnen der Aktion, zum KURIER.

Auch die Regierung in Wien war von der Idee offensichtlich überzeugt. Man stellte also einen offiziellen Schutzbrief für die Forscherin aus. So schaffte diese es – wenn auch unter schwierigsten Umständen – raus aus Afghanistan und bis in die pakistanische Hauptstadt Pakistan.