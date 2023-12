Hunderte bei Kundgebung für Nationalisten Girkin in Moskau

Obwohl bereits in Haft, kündigte Girkin im August in den Online-Netzwerken seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl Mitte März an. Als Grund gab er an, er halte sich "in Militärfragen für kompetenter als der amtierende Präsident".

Er habe Vertrauen in die militärischen Fähigkeiten Girkins, sagte Mihail Filippow, der extra aus der sibirischen Stadt Nowosibirks nach Moskau gekommen war, um sich an der Unterstützungskampagne zu beteiligen. Er sei sich sicher, dass Girkin seine Rolle als russischer Oberbefehlshaber perfekt ausfüllen und sich "nicht täuschen lassen" werde, fügte der 44-jährige Elektriker hinzu.