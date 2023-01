Hubschrauberabsturz: Ukrainischer Innenminister und mehrere Kinder tot

Tag 328 im Ukraine-Krieg.

Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt Kiew ist nach Polizeiangaben der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Bei dem Absturz in der Nähe eines Kindergartens im Kiewer Vorort Browary habe es mindestens 16 Tote gegeben, teilte die Polizei am Mittwoch bei Facebook mit. Zu den Toten zählt auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär.

Drei Kinder starben laut Angaben des Innenministeriums. Sie sollen sich beim Absturz in dem Kindergarten aufgehalten haben. Zudem wurden 26 Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder, hieß es. Die Absturzursache war zunächst unklar. Der Vorfall habe sich in der Stadt Browary rund zwölf Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kiew ereignet.

Knapp 30 Ortschaften beschossen

An der Front im Osten der Ukraine toben weiter schwere Kämpfe. In den vergangenen 24 Stunden hätte die russischen Truppen dort knapp 30 Ortschaften beschossen, teilt der Generalstab mit. Die ukrainischen Streitkräfte hätten Angriffe auf Bachmut und das südlich gelegene Dorf Klischtschiwka in der Region Donezk abgewehrt.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hätten die russischen Streitkräfte vier Raketen abgeschossen, darunter zwei auf zivile Ziele in der Stadt Kramatorsk in der Donezk-Region westlich der Städte Bachmut und Awdijiwka. Zudem hätten die Russen 13 Luftangriffe geflogen und 23 Mal mit Mehrfachraketenwerfer angegriffen. Reuters konnte dies nicht unabhängig überprüfen.

Zweite Mobilisierungswelle in Russland?

Kremlchef Wladimir Putin könnte unterdessen nach Einschätzung des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) in den kommenden Tagen eine zweite Mobilisierungswelle für den Krieg gegen die Ukraine ankündigen. Putin könne dies möglicherweise bereits bei einem für den heutigen Mittwoch geplanten Auftritt in St. Petersburg ankündigen, schrieb die in Washington ansässige Denkfabrik in ihrem jüngsten Bericht am Dienstagabend (Ortszeit).