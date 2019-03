"House of fools": Die britischen Zeitungen über Mays Niederlage

Die Niederlage des Brexit-Deals zieht sich quer durch die Titelseiten der britischen Medien. Ein Auswahl mit den übersetzten Covern.

The Guardian titelte mit: "Eine weitere große Niederlage für May. Und nur noch 16 Tage bis zum Brexit." Die Zeitung schreibt: Die Premierministerin plädierte "mit gebrochener und nachlassender Stimme" an das Unterhaus, den Deal zu verabschieden. Dass dies nicht passiert ist, sei "erniedrigend" und eine "kathastrophale Niederlage" für May gewesen.