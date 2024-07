Kindermorde und Straßenschlachten: Der Horror von Southport

Inmitten des landesweiten Schocks verbreiteten sich Falschmeldungen und Verschwörungstheorien rund um den Fall: Etwa, dass der Täter ein illegaler Einwanderer sei; ein bekennender Islamist, der erst vor kurzem den Ärmelkanal überquert habe und bereits vom Inlandsgeheimdienst MI5 beobachtet, aber nicht als gefährlich eingestuft wurde.

Über mehrere dubiose Online-Medien verbreitete sich sogar ein vermeintlich arabischer Name: „Ali al-Shakati“, was auf Deutsch jedoch nur so viel heißt wie „Ich muss in meine Wohnung“.

Rechtsextreme verletzen am Dienstag 39 Polizisten

Die Polizei war noch am Dienstag bemüht, die Online-Behauptungen zu entkräften – und zog damit den Zorn des Mobs auf sich. Rund um eine Mahnwache trauernder Angehöriger tauchten am Dienstagabend plötzlich hunderte Vermummte in Southport auf und marschierten in Richtung der städtischen Moschee.