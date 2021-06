Inzwischen werden Demonstrationen in Hongkong von den Behörden weitgehend unterdrückt. Trotzdem flammen immer wieder kleinere Proteste auf. So hatten Anfang Juni tausende Hongkonger Kerzen in ihre Fenster gestellt oder ihre Handys aufleuchten lassen, um an die brutale Niederschlagung der pro-demokratischen Proteste am Tiananmen-Platz in Peking vor 32 Jahren zu erinnern.

Die große Kundgebung, die anlässlich des Gedenktags normalerweise jährlich stattfindet, hatten die Behörden verboten.

Auch an diesem Wochenende befürchtete die Polizei wegen des Jahrestags der Demonstration vor dem Hongkonger Parlament offenbar Proteste; ein Großaufgebot der Polizei befand sich in Alarmbereitschaft. Bereits am Freitag hatte die Polizei zwei Aktivisten einer studentischen Protestgruppe festgenommen, die zu einer nicht genehmigten Demonstration am Samstagabend aufgerufen haben sollen.