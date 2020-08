Hongkong: Demokratie-Aktivisten festgenommen

Die Polizei in Hongkong hat am Montag mehrere Aktivisten für mehr Freiheit in der früheren britischen Kronkolonie festgenommen. Sieben Personen seien wegen des Verdachts, gegen das neue Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben, verhaftet worden, teilte die Polizei mit. Die Operation sei noch im Gange, weitere Festnahmen möglich.

Unter den Verhafteten ist der bekannte Medienunternehmer Jimmy Lai. Das teilte einer seiner engsten Mitarbeiter, Mark Simon, per Twitter mit. Vorgeworfen werde ihm eine mutmaßliche "Verschwörung mit fremden Mächten". Die Festnahmen könnten zu neuen Protesten in Hongkong für mehr Freiheit und Demokratie führen.