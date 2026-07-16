Mehrere Festnahmen in Buchgeschäften in Hongkong

Die Polizei in Hongkong hat fünf Menschen wegen Verstößen gegen das umstrittene Nationale Sicherheitsgesetz festgenommen. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion mitteilte, werfen die Behörden zwei Männern und drei Frauen vor, in ihren Geschäften Publikationen mit „staatsgefährdenden Inhalten“ verkauft zu haben. Die Inhalte der Werke hätten Anstiftung zum Hass gegen Hongkongs Regierung, Justiz und Strafverfolgungsbehörden enthalten, hieß es weiter.

Bücher abgefangen Vor den Durchsuchungen am Mittwoch hatte der Zoll laut Regierungsangaben Bücher mit aufrührerischen Inhalten bei der Einfuhr aus dem Ausland abgefangen, woraufhin die Polizei zu ermitteln begann. Lokalmedien berichteten, dass es sich bei den Geschäften um zwei unabhängige Buchgeschäften handle. Das Geschäft „Have a Nice Stay“ hatten ehemalige Reporter 2022 gegründet, wie die Hongkonger South China Morning Post berichtete. Kurz zuvor hatte das Geschäft online mitgeteilt, am 30. August den Betrieb aus finanziellen Gründen und wegen schwer zu fassender „roter Linien“ in Hongkong einzustellen.

Human Rights Watch: Chinesische Regierung fürchtet freies Denken Zuletzt gingen die Behörden gegen andere Buchhändler vor. Im Juni nahm die Polizei die Inhaberin eines bekannten Ladens aus ähnlichen Gründen vorübergehend fest. Im März hatten Beamte ein anderes Geschäft durchsucht und vier Menschen festgenommen. Die Festnahmen von Buchhändlern in Hongkong offenbarten, dass die chinesische Regierung freies Denken fürchte, teilte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mit.