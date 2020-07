Hollande braucht bürgerliche Hilfe

Die Regierung hält dem entgegen, dass Hollande den Pakt, der zwischen seinem Amtsvorgänger Nicolas Sarkozy und Angela Merkel ausgehandelt wurde, "durch Wachstumsmaßnahmen ergänzt" habe. Während seiner Wahlkampagne hatte Hollande freilich eine grundlegende "Neuverhandlung" versprochen. Auch gelten bei seinen linken Kritikern die Maßnahmen als zu bescheiden.

Skurrilerweise deckt sich diese Lesart der Linken mit der Feststellung der bürgerlichen Opposition, nur dass Letztere daraus das entgegengesetzte Abstimmungsverhalten ableitet: So wollen die Bürgerlichen den Pakt ratifizieren, weil sie ihn als das Werk von Sarkozy sehen. Wobei sie sich über Hollande lustig machen, der einen Vertrag akzeptiere, den er zuvor als ein Diktat von Merkel abgelehnt hatte.

Demgegenüber betont die Linksregierung, dass Hollande durch sein Aufbegehren gegen Merkel ein neues Kräfteverhältnis geschaffen habe. Dieses habe bereits durch den Start des Euro-Rettungsmechanismus einen Prozess eingeleitet, der schlussendlich zu einer Zusammenlegung der Schulden führen werde, und damit die Spekulation gegen einzelne Krisenstaaten stoppen würde.

Darüber hinaus ist Hollande auch bezüglich der Schaffung einer verstärkten EU-Politunion in die Nähe von Merkel gerückt, auch wenn er einstweilen kaum etwas dazu in der Öffentlichkeit sagt. Aus gutem Grund: Die Stimmung ist nicht EU-freundlich: 76 Prozent halten die Krisenbekämpfung der EU für "ineffektiv". Der Taktiker Hollande glaubt daher, dass man, so lange die Arbeitslosenrate in Frankreich weiter wächst (zuletzt 10 Prozent), das Reizthema EU-Politunion eher vermeiden sollte.