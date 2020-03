Hoher Besuch an der EU-Außengrenze mit der Botschaft: Hier geschlossen!

Doch der Zustrom nach Griechenland wird nicht nachlassen, so lange der türkische Präsident Erdogan keine Kehrtwende vollzieht. Er schickt weiter Flüchtlinge an die EU-Außengrenze und bleibt bei seinem Vorwurf: Die EU halte sich ihrerseits nicht mehr an das 2016 geschlossene EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. So hatte die EU versprochen, allein 2016 rund 70.000 syrische Flüchtlinge in die EU umzusiedeln – es wurden bisher nur 26.000.

Und die Finanzierung für das größte Hilfsprojekt, das die EU je geschultert hat, läuft allmählich aus. Mit sechs Milliarden Euro werden 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei versorgt. Das Geld ging nur an Hilfsprojekte, nicht an die türkische Regierung.

Um das Abkommen weiterzuführen und damit die Versorgung der Millionen Flüchtlinge zu sichern, müssen es die EU-Regierungen abermals verlängern. Darüber aber wird derzeit gestritten, einige Staaten argumentieren: Die EU dürfe sich von Erdogan „nicht erpressen lassen“. Gäbe es grünes Licht, wäre auch das Geld dafür da – im Rahmen des nächsten siebenjährigen EU-Budgets. Die Höhe müsste erst ausgehandelt werden.