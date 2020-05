Islamistenchef akzeptiert Regierungsablöse

Das Bild hat symbolische Bedeutung: Der legendäre Gründer und Führer der tunesischen Islamisten-Partei Nahda, Rached Ghannouchi, unterzeichnete am vergangenen Samstag, in feierlichem Rahmen, eine Erklärung, wonach die von seiner Partei geführte Regierung bis Ende Oktober zurücktreten werde. An deren Stelle soll eine Regierung parteiloser Fachleute treten, die ihrerseits den Weg für Neuwahlen ebnen wird.

Die Umsetzung dieses Fahrplans ist noch an mehrere, heikle Vorbedingungen gebunden, darunter die rasche Einigung der tunesischen Parteien auf eine neue Verfassung, die seit zwei Jahren ansteht. Außerdem gibt es in der Nahda (bedeutet: Renaissance), die bei den ersten freien Wahlen im Oktober 2011 eine – relative – Mandatsmehrheit erlangte, heftige Widerstände gegen eine Demission der Regierung. In Tunis mangelt es auch nicht an skeptischen Kommentaren, so sehr scheint die politische und wirtschaftliche Situation des Landes, das den arabischen Frühling durch die Vertreibung des Diktators Zine Dine Ben Ali im Jänner 2011 eingeleitet hatte, inzwischen verfahren.