Höhlendrama: Tränen der Freude nach der Rettung

Die Kinder bleiben vorläufig zu ihrem eigenen Schutz in Quarantäne. Ihre Eltern durften sie bisher nur durch eine Glasscheibe sehen.

An der Rettungsaktion für das U-16-Team Moo Pah (deutsch: „Wildschweine“) waren 1000 Helfer beteiligt und mindestens 19 Spezialtaucher aus aller Welt. Das Fußballteam war am 23. Juni bei einem Ausflug in die Höhle von den Wassermassen überrascht worden. Erst nach neun Tagen, in denen es keinerlei Lebenszeichen gab, wurden die Burschen und ihr Trainer von britischen Höhlentauchern entdeckt. Die Rettung wurde dann zu einem Kampf gegen Wetter und Zeit.

In Südostasien ist gerade Monsun-Saison. Die ganze Zeit drohte, dass das Wasser in der Höhle so schnell steigt, dass die Hilfsaktion abgebrochen werden muss. Deshalb wurde auch darüber nachgedacht, Tunnel in die Tiefe zu bohren. Dabei kam es am Samstag im Schlamm zu einem Autounfall – mit mehreren zum Teil schwer Verletzten.

In der Region im Norden Thailands, an der Grenze zu Myanmar, gab es auch am Dienstag wieder heftige Regenfälle. Dann brannte plötzlich die Sonne vom Himmel herab.

Auch Experten, darunter amerikanische Navy Seals, von denen man sagt, dass sie die härteste Eliteeinheit der Welt seien, hielten es für unmöglich, dass man die Jugendlichen aus der Höhle würde tauchen können.