Drei Monate nach Flut in Spanien: "Dass es hier immer noch so aussieht"

Hier in Paiporta und anderen Gemeinden westlich und südlich der Stadt Valencia im Osten Spaniens waren die von heftigen Regenfällen weiter oben in den Bergen ausgelösten Flutwellen am 29. Oktober 2024 durchgerast. Fast drei Monate später wirkt es, als wäre es erst gestern passiert.

An jenem 29. Oktober hatte ein im Mittelmeerraum durchaus übliches Wetterphänomen namens Kaltluftropfen - kurz auch "Kalter Tropfen" genannt - gewütet. Was dabei anders war: An einigen Orten in höheren Lagen fielen binnen wenigen Stunden bis zu 491 Liter pro Quadratmeter - so viel wie sonst in einem Jahr in der Region.

Die Schäden sind so immens, dass die Arbeit Tausender Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute sowie die Hilfe Tausender Freiwilliger aus den ersten Wochen nicht sofort ins Auge fällt. "Also dass es hier zwei, drei Monate später noch immer so aussieht", sagt kopfschüttelnd eine Passantin auf einer der Brücken, blickt ungläubig ins Flussbett und geht weiter.

Die Wassermassen waren so gewaltig, dass das System der "Barrancos" - also Schluchten, die als Abflusskanäle in der zum Meer hin abflachenden Region dienen - kollabierte und die Fluten unkontrolliert durch die Straßen vieler Orte tosten. Alleine in Paiporta starben 45 der mindestens 224 Todesopfer in der Region Valencia. Acht weitere Tote gab es in Andalusien und in der Region Kastilien-La Mancha.

"Wissen auch nicht, was hier genau geschehen soll"

Ein Militärfahrzeug hält am Barranco del Poyo in Paiporta, vier Soldaten steigen aus und schauen in das mehrere Meter tiefe und breite Flussbett voll Schlamm und Hausrat. "Wir wissen auch nicht, was hier genau geschehen soll", sagt einer von ihnen. "Wir sind hier in der Nähe in Algemesí im Einsatz, verteilen dort Essen und Windeln und wollten uns mal hier die Schäden anschauen."