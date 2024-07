"Hochverrat" und "Terrorismus": 5 Russen verurteilt

Die russische Justiz hat fünf in verschiedenen Fällen wegen "Hochverrats" und "Terrorismus" Angeklagte zu Haftstrafen zwischen zehn und 22 Jahren verurteilt. Ein Transaktivist, der des "Hochverrats" zum Nutzen Kiews angeklagt war, wurde in der Region Oriol zu zwölf Jahren Haft verurteilt, wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Donnerstagabend unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB berichtete.