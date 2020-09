Hochspannung vor neuen Protesten gegen Diktator Lukaschenko

Hochspannung herrschte am Sonntag vor einer neuerlichen Groß-Demonstration der Demokratie-Bewegung in Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands (Belarus): Sicherheitskräfte haben schon in der Früh begonnen, große Plätze abzuriegeln. Das Innenministerium von Weißrussland warnte die Menschen in den Städten des Landes davor, den Aufrufen zu Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko zu folgen. Die Behörden drohten mit Gewalt, sollten sich die Menschen an nicht genehmigten Demonstrationen beteiligen. Bei dem traditionellen Frauenprotest am Samstag waren nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 300 Demonstrantinnen festgenommen worden.

Hunderte Festnahmen