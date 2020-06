Himmelfahrtskommando für neue Regierung in Paris

Möglich wäre das nur durch ein schärferes Abschlaken des Verwaltungsapparats und des Sozialsystems. Bis zu seinem Mandatsende 2017 will Francois Hollande Einsparungen in der Höhe von 50 Milliarden Euro verwirklichen. Das entspricht auch dem wirtschaftspolitischen Kurs, für den Manuel Valls schon seit längerem innerhalb der SP eintritt.

Allerdings sollen diese Ersparnisse in erster Linie der französischen Wirtschaft zugutekommen. Bei Frankreichs Staatsschuld (95 Prozent des BIP) und dem Budgetdefizit (4,3 Prozent des BIP), die aus Sicht der EU-Kommission viel zu schleppend abgebaut werden, soll in Brüssel ein neuerlicher Aufschub erwirkt werden. Da will Valls in die Fußstapfen jenes Politikers treten, dem er in Europa wohl am meisten ähnelt: dem neuen italienischen Premier Matteo Renzi, der auch, im Austausch gegen wirtschaftsfreundliche Strukturreformen, für eine Lockerung des EU-Fahrplans beim Schuldabbau besonders forsch eintritt.