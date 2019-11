Hillary Clinton über Kandidatur: "Ich sage niemals nie"

Sie stehe unter enormem Druck vieler Menschen, über eine neuerliche Präsidentschaftskandidatur nachzudenken, sagte Hillary Clinton in einem BBC-Gespräch anlässlich der Präsentation ihres Buches " The Book of Gutsy Women " (Das Buch der mutigen Frauen), das sie mit ihrer Tochter Chelsea verfasst hat.

Sie frage sich "die ganze Zeit", welche Art von Präsidentin sie geworden wäre, hätte sie Donald Trump 2016 geschlagen, so Clinton. Auf die Frage, ob sie noch einmal zur Wahl antreten wolle, sagte die 72-Jährige: "Ich sage niemals, niemals, niemals nie." Derzeit sei es aber nicht ihr Plan.