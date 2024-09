Selenskyj verkündet Heimkehr von 49 Kriegsgefangenen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Heimkehr von 49 Kriegsgefangenen aus Russland verkündet, darunter ehemalige Kämpfer am Mariupoler Stahlwerk Asowstal. "49 Ukrainer sind nach Hause zurückgekehrt", erklärte der Staatschef am Freitag im Onlinedienst Telegram und stellte Fotos von in blau-gelben ukrainischen Nationalflaggen eingehüllten Soldaten und Soldatinnen dazu.

Ende August hatten die Ukraine und Russland unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate jeweils 115 Gefangene ausgetauscht. Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 haben beide Länder bereits hunderte Gefangene ausgetauscht. Auch die sterblichen Überreste getöteter Soldaten werden regelmäßig an das jeweils andere Land übergeben.

Die Ukraine steht seit Wochen militärisch stark unter Druck. In der ostukrainischen Region Donezk rückt die russische Armee auf die logistisch bedeutende Stadt Pokrowsk vor. Am Donnerstag teilten beide Seiten mit, dass die russische Armee in der russischen Grenzregion Kursk eine Gegenoffensive gegen die ukrainische Armee gestartet habe, die dort am 6. August einmarschiert war und nach eigenen Angaben rund hundert russische Dörfer und fast 1.300 Quadratkilometer russisches Territorium eingenommen hatte.