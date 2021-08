Heftige Explosion erschüttert Kabul

Eine heftige Explosion hat am Dienstagabend (Ortszeit) Kabul erschüttert. Über der afghanischen Hauptstadt war eine riesige Rauchwolke zu sehen. Die Erschütterung habe sich kurz vor 20.00 Uhr (17.30 Uhr MESZ) ereignet und sei im Zentrum der Stadt stark zu merken gewesen. Über die Ursachen der Explosion herrschte zunächst Unklarheit. Auf die Explosion sollen Schüsse gefolgt sein. Laut Journalisten war es eine Autobombe in der Nähe des Hauses des Verteidigungsministers, er sei in Sicherheit.