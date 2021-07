Harmonische Töne bei Doskozils Ungarn-Besuch

Doch so viel Entgegenkommen hatte Doskozil von seinem Blitzbesuch in der ungarischen Hauptstadt ohnehin nie erwartet. Als erster Verteidigungsminister Österreichs stattete er nach fast zehn Jahren dem Nachbarland wieder einen Besuch ab. Ein sozialdemokratischer Minister, der mehr harmonische Töne mit Ungarns national-konservativer FIDESZ-Regierung findet als so manches ÖVP-Regierungsmitglied. Er wolle das "Gemeinsame über das Trennende" stellen, sagte Doskozil, der in der Bewältigung der Flüchtlingskrise die Annäherung an Ungarn sucht.

Vergessen die feindlichen Töne, die da zwischen Wien und Budapest im Vorjahr noch kursierten. In Ungarn und damit auch in Österreich steigen die Zahlen der illegalen Grenzübertritte wieder. Jeden Tag werden in Ungarn, trotz aller Grenzzäune und trotz geschlossener Balkanroute, an die zweihundert Flüchtlinge aufgegriffen. In Österreich sind es laut Angaben des Verteidigungsministeriums kaum weniger.

Nach der Dublin-Regel müssten fast zwei Drittel von ihnen wieder zum Nachbarn zurückgeschickt werden. Doch Doskozil bremst und stößt damit in Budapest auf offene Ohren: "Die Dublin-Verordnung ist nicht mehr zeitgemäß. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Länder an den EU-Außengrenzen alle Verfahren führen können."