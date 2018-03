Handelsstreit: Wolken über dem EU-Gipfel

Europa will einen offenen Schlagabtausch mit den USA unbedingt vermeiden. „Wir hoffen noch immer, dass Europa davon verschont bleibt“, sagte gestern in Brüssel auch Markus Beyrer, Generaldirektor des Wirtschaftsverbandes Business Europe. Komme es aber dennoch dazu, führte er fort, „müssen wir in Europa unsere Position verteidigen, dabei aber unbedingt moderat bleiben. Wir nehmen davon Abstand, unsere Reaktion als Vergeltungsmaßnahmen zu bezeichnen.“

Handelskrieg vermeiden

Einen Handelskrieg sowie jede weitere Eskalation mit den USA vermeiden – das ist die Maxime Brüssels. Die anfänglich harsche Rhetorik gegenüber US-Präsident Trump wurde gedämpft,mittlerweile gilt das Prinzip: den Schaden so gering wie möglich halten - dabei vor allem: Die EU-Staaten, die unterschiedlich von den Strafzöllen betroffen wären, müssten ein geschlossener Block bleiben. „Wenn wir beginnen, uns auseinander dividieren zu lassen, das wäre das Schlimmste“, sagt Beyrer.

Sollte der Konflikt dennoch eskalieren, könnte Trump wie angedroht gezielt Zölle gegen Deutschland verhängen. Alle anderen EU-Staaten müssten dann entscheiden, ob sie bereit wären, die gegen die deutsche Exportindustriegerichtete Strafe mitzutragen.

Solidarität mit Großbritannien

Abgesehen vom europäisch-amerikanischen Handelsstreit wird es dem EU-Gipfel an brisanten Themen nicht fehlen: Auf dem Tapet steht die einhellige Verurteilung des Giftgasangriffes auf den russischen Doppelspion Skripal in Großbritannien. Bundeskanzler Sebastian Kurz wird der Regierung in London Österreichs Solidarität versichern, aber auch auf Aufklärung des Vorfalles bestehen.

Durchaus kontrovers könnten die Gespräche über geplante Reformen der Eurozone verlaufen: Die ungeduldigen Vorstöße von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für eine stärkere Verschmelzung innerhalb der Eurozone stoßen vor allem in Nordeuropa, aber auch in Deutschland und Österreich auf teilweise große Skepsis.