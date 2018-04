Handelskrise: Warum deutsche Autos Trump ärgern

Die Sache mit den Autos –sie nervt Donald Trump besonders. „Warum fahren hier auf den Straßen keine amerikanischen Autos, während bei uns so viele deutsche zu sehen sind?“, maulte der US-Präsident im Vorjahr bei seinem Besuch in Brüssel. Und so drohte er, während sich die amerikanisch-europäische Handelskrise zuletzt mehr und mehr zuspitze, denn auch: Er werde deutsche Autos – und nannte dabei ausdrücklich die Marken Mercedes und BMW – mit Aufschlägen belegen, wenn die EU ihre „grauenhaften“ Zölle auf US-Produkte nicht abschaffe.

Da konnte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel vergangene Woche bei ihrem Besuch in Washington noch so sehr mit Statistiken aufwarten: Fast eine halbe Million Fahrzeuge hat Deutschland im Vorjahr in die USA exportiert. Noch erheblich größer aber war die Zahl jener Autos, die von deutschen Herstellern von ihren Betriebsstätten in den USA aus in alle Welt exportiert wurden.

Den US-Präsidenten scheint dies wenig beeindruckt zu haben. Anhaltender Grund seines Ärgers: Amerikas Handelsbilanzdefizit gegenüber der EU (151 Milliarden Dollar im Vorjahr) – und dabei wiederum besonders gegenüber Deutschland. Die Autos, sie sind für Trump nur der sichtbarste Beweis dieser „unfairen“ Schieflage. Sie muss beseitigt werden, und sei es um den Preis eines Handelskrieges. Die seien ja, wie der US-Präsident betont, „gut und leicht zu gewinnen.“