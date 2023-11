Hamburger Flughafen: Augenzeugin Alina T. "Plötzlich war überall Blaulicht"

Via Handy und der Bild-Zeitung hätten sie und die übrigen Passagiere sich darüber informiert, was außerhalb des Fliegers - am Flughafen selbst - geschehen ist.

Ein Mann durchbricht ein Tor des Flughafens Hamburg, nimmt sein vierjähriges Kind als Geisel und parkt den Wagen nahe einer Turkish Airline-Maschine. Der Mann ist bewaffnet. Alle Flüge werden in den Samstagabend-Stunden bis auf Weiteres gecancelt.