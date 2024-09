Hamas: Bei weiterem Druck Israels kehren Geiseln "in Särgen" zurück

Die Hamas hat damit gedroht, dass die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln "in Särgen" zurückkehren werden, wenn Israel weiterhin militärischen Druck ausübt. Die "Hartnäckigkeit" von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bedeute, "dass sie in Särgen zu ihren Familien zurückkehren werden", erklärte der Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas, der Izzedin-al-Kassam-Brigaden, Abu Obeida, am Montag.