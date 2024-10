Auf Videoaufnahmen ist den Angaben zufolge zu sehen, wie sich Sinwar vor dem Hamas-Überfall am 7. Oktober vergangenen Jahres mit seiner Familie in einem unterirdischen Tunnelsystem verschanzt.

Tunnelkomplex unter Haus

Die am Wochenende von der Armee veröffentlichten Aufnahmen zeigen den mit einem schlichten T-Shirt bekleideten Sinwar, seine Frau und zwei Söhne, wie sie durch einen Tunnel gehen, in dem der Hamas-Chef offenbar umfangreiche Vorräte lagert. "Es ist zu sehen, wie Sinwar und seine Familie am Abend des 6. Oktober, nur wenige Stunden vor dem schrecklichen Massaker, in einen unterirdischen Komplex unter seinem Haus flüchteten", sagte Armeesprecher Daniel Hagari.