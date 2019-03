Hamas bleibt eine Terrororganisation

Seit dem Jahr 2001 wird die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas von der Europäischen Union als Terrororganisation gelistet. Mehrmals hatte die Organisation versucht, diesen Status vor dem EU-Gericht loszuwerden. Am Mittwoch ist die Hamas erneut mit einer Klage gegen ihre Einstufung als Terrorgruppe in Europa gescheitert. Das Gericht der Europäischen Union entschied, dass die Mitgliedstaaten in einer Entscheidung aus dem Jahr 2015 ausreichend begründet haben, warum von der Organisation nach wie vor eine Terrorgefahr ausgehe.