Hahn: Referendum über EU-Verbleib der Briten "gute Idee"

Konkret will Hahn bei den nächsten Beitrittskandidaten, etwa den Ländern am Westbalkan, bald Investoren-Konferenzen veranstalten: Dort sollen Firmen darlegen, welche Reformen – etwa zu Rechtssicherheit oder Steuerfragen – nötig sind, damit sie investieren können.

EU-Gelder, die an die Kandidaten fließen, will Hahn nicht als Hilfe verstanden wissen, sondern als Investitionen: "Die Rendite kann auch immateriell sein, etwa mehr Zufriedenheit bei den Menschen und dadurch weniger Migrationsdruck in Richtung EU."

Nach zwei Wochen in seiner neuen Rolle spricht Hahn auch schon heikle Punkte an: In den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei will er zwei neue Kapitel zu Justiz und Grundrechten beginnen. Hahns Kalkül: "Verhandlungen sind ein Beitrag zu Veränderung." Einige Mitgliedsstaaten sehen das anders – sie wollen die Eröffnung der Kapitel nicht als Druckmittel, sondern als Belohnung für erfolgte Reformen einsetzen.

Im Gegensatz zu vielen EU-Granden finden Hahn positive Worte für den britischen Premier David Cameron: Die Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft der Briten, die bis 2017 stattfinden soll, hält der Kommissar "grundsätzlich für eine gute Idee. So ein Referendum ist eine Chance, damit eine ordentliche Debatte geführt werden kann." Danach, glaubt Hahn, würden sich die Briten für einen Verbleib in der Union entscheiden – und wenn nicht, "gibt es zumindest Klarheit". In einer wachsenden EU sei es "verständlich, dass nicht ständig Sonderwünsche von einem Mitgliedsstaat akzeptiert werden können".