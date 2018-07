Hahn: "Bin eine Mischung aus Feuerwehrmann und Baumeister"

Wenn jemand, wie Johannes Hahn, an die 200 Mal pro Jahr in ein Flugzeug steigt, weiß er, wo er am liebsten sitzt: 2A – das ist der bevorzugte Platz des österreichischen EU-Kommissars. „Die zweite Reihe, weil man dann schnell wieder draußen ist. Links, weil es da weniger zieht und der Fensterplatz, weil ich da am besten ungestört arbeiten kann“, erzählt der Vielflieger. Eine Woche ohne Dienstreise gibt es für den 61-jährigen Konservativen so gut wie nie. Und jede Flugstunde ist auch Arbeitszeit, in der es dicke Briefing-Mappen durchzuackern gilt.

Von der Lokalpolitik über seine Zeit als ÖVP-Wissenschaftsminister bis in die EU-Kommission hat der gebürtige Wiener eine steile politische Karriere hingelegt.

Heute leitet Hahn die riesigen EU-Ressorts der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik. Ressorts, in denen praktisch ständig irgendwo Krise herrscht – sei es angesichts der Entwicklungen in der Türkei, sei es auf dem Westbalkan, sei es in den arabischen Staaten Nordafrikas. Dennoch wirkt „der Kommissar“, wie er in Brüssel von seinen Mitarbeitern genannt wird, stets so, als könne ihn nichts aus der Ruhe bringen. Unaufgeregt und freundlich-gelassen, loben ihn die einen, als fast schon zu entspannt kritisieren ihn die anderen.