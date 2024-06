Karl Habsburg: "Ich bin milde optimistisch"

Selbstverständlich. Die Christdemokraten definieren sich in vielen Bereichen nicht mehr als Mitte. Und das halte ich für ein großes Problem. Wenn ich an die Zeit meiner eigenen Politisierung denke, als ich Leute wie etwa Franz Josef Strauß erlebt habe: die haben noch ganz klar die Mitte definiert. Heute definieren wir uns nicht mehr selbst als Mitte, sondern nur durch die radikalen Ränder.

Das Wahlergebnis in Ungarn war sehr interessant. Man muss sehen, wie sich das mit Péter Magyar weiterentwickelt. Er kommt ja aus demselben Lager wie Viktor Orbán – und es gibt ja auch Gespräche zwischen der EVP und Magyar über eine Zusammenarbeit. Aber die Ära Orbán sehe ich noch nicht am Ende.

Wenn man das „grosso modo“ unterstreicht, würde ich vorsichtig „ja“ sagen (lacht). Ich finde, dass gewisse Wertvorstellungen auch in der EVP viel zu wenig betont werden – in dem krampfhaften Versuch, mehrheitsfähig zu sein. Im Bestreben, weitere Kreise einzubinden, was meistens ohnedies nicht gelingt, gibt man Kernpotenzial auf. Das ist ein Problem vieler Parteien, die in der EVP vertreten sind. Da würde ich mir wünschen, dass man seine Werte klarer definiert und zu diesen steht.

Was wir brauchen, ist mehr Subsidiarität. Das steht an sich im Maastricht-Vertrag drinnen – und wenn wir uns an diesen halten würden, der ja nach wie vor Gültigkeit hat, dann würde sich die Frage gar nicht stellen. Wenn wir das Prinzip der Subsidiarität konsequent umsetzen würden, dann würde sich viel an EU-Kritik von selbst erledigen. Die EU müsste freilich ihren Job mit einer größeren Perspektive machen: nicht nur mit Blick auf die heutige Union, sondern sie müsste sich viel mehr mit Fragen der Erweiterung, der Nachbarschaft beschäftigen. Da bräuchten wir mehr Europa.

In dem Zusammenhang gibt es auch Befürchtungen einer Überhandnahme des islamischen Einflusses in Europa …

Die christlichen Wertvorstellungen werden heute meistens nicht mehr in den Vordergrund gestellt. Aber es ist offensichtlich, dass unsere europäische Gesellschaft auf christlichen Prinzipien aufbaut. Ich habe keine Angst, dass das Christentum verschwindet, denn wenn es verschwände, dann verschwände unser ganzes Gesellschaftssystem. Das steht nicht zur Debatte. Aber natürlich gibt es vieles, was verwaschen wird – die Sprache der political correctness gehört hierher, wo Dinge verfälscht werden.

Braucht die EU eine inhaltliche und personelle Erneuerung – oder soll Ursula von der Leyen am besten dort weitermachen, wo sie aufgehört hat?

Die Europäische Union ist, entgegen manchen Klischees, eine sehr transparente Organisation. Wir haben eine Struktur, die sehr vernünftig ist und mit der man arbeiten kann. Und was die personelle Ebene betrifft, so gehe ich davon aus, dass der Kommissionspräsident aus der EVP kommt und demnach ist es sehr wahrscheinlich, dass Ursula von der Leyen bleibt.

Aber gibt es Themenfelder, wo es eine Kurskorrektur braucht?

Die Themenlage wird sich zum Teil neu gestalten und dem Wahlergebnis Rechnung tragen müssen. Die Fragen eines europäischen Sicherheitskonzeptes, eines europäischen Außenministeriums haben sich im Wahlkampf etwas stärker manifestiert – weniger in Österreich, aber in anderen Ländern. Dafür werden andere Themen möglicherweise etwas in den Hintergrund treten. Wir werden sehen, wie sich das mit dem Green Deal weiterentwickelt, aber man muss sehen, dass die Grünparteien in ganz Europa maßlos eingepackt haben.

In Österreich haben die Neos mit einer sehr klaren Zielvorstellung ihren Wahlkampf bestritten, nämlich den „Vereinigten Staaten von Europa“. Wie sehen Sie das?

Ich mag den Begriff nicht, aber vom Inhalt her ist es mir sympathisch. Der Begriff hört sich für mich zu sehr nach einer Kopie der USA an. Das gefällt mir nicht, weil Europa eine constructio sui generis (Gebilde eigener Art; Anm.) ist. Aber natürlich bin ich ein passionierter Anhänger eines vereinten Europas. Und ich glaube, dass es unabdingbar ist, dass sich Europa stärker positioniert – und war als Europa und nicht als Gruppe kleiner Nationalstaaten, von denen jeder für sich genommen genau gar nichts in der Weltpolitik zu sagen hat. Dafür braucht es freilich auch strukturelle Änderungen – wie zum Beispiel einen europäischen Außenminister. Ein Vizepräsident der Kommission als außenpolitischer Sprecher tut’s einfach nicht mehr. Wir brauchen eine europäische Sicherheitsarchitektur. Ich bin natürlich jemand, der die NATO sehr positiv sieht, aber wenn Trump wiedergewählt wird, wissen wir nicht, wie die NATO morgen aussieht. Daher müssen wir ein europäisches Sicherheitskonzept erarbeiten. Das sind Notwendigkeiten, die vielen vor fünf, zehn Jahren noch nicht bewusst waren.

Oft wird beklagt, dass es keine europäische Öffentlichkeit gebe …

Das glaube ich nicht – nicht zuletzt aufgrund der modernen technischen Möglichkeiten. Was aber fehlt, ist das Interesse an den europäischen Themen. Da wären natürlich auch die Medien gefragt. Man muss nur bedenken, wie viele Gesetzgebungsprozesse auf nationaler Ebene auf Entscheidungen des Europäischen Parlamentes basieren. Das wird völlig unterbewertet – nicht nur in Österreich. Die wirklich wichtigen Entscheidungen fallen heute auf der europäischen Ebene.

Es gibt den bösen Satz „America innovates, China replicates, Europe regulates“ …

Da ist leider was dran. Wenn ich das auf den Sicherheitsbereich, der mir besonders wichtig ist, umlege, dann muss man sagen, dass Europa einen unheimlichen Nachholbedarf hat. Aber auch wenn man nach Afrika blickt, wo ich viel zu tun habe, sieht man, wie stark dort der Einfluss Chinas ist. Und zwar nicht erst jetzt, sondern schon seit 20 Jahren. Wir haben das völlig verschlafen – dabei ist Afrika unsere unmittelbare Nachbarschaft.

Abschließend noch eine Frage zu Ihrem Namen: Sie nennen sich Karl von Habsburg – in Österreich gibt es aber laut Adelsaufhebungsgesetz von 1919 kein „von“ mehr …

Mein Vater war Otto von Habsburg. Das bestreitet auch keiner – abgesehen von Fanatikern, die sagen, nein, der darf nur Otto Habsburg heißen; international war er bekannt als Otto von Habsburg. Ich bin nun einmal sein Sohn – und als solcher sehe ich mich natürlich als Karl von Habsburg. Für mich hat diese Diskussion eher eine humoristische Note …

Wie wollen Sie angeredet werden?

Ich firmiere als Karl von Habsburg, in meinem Pass steht Karl Habsburg-Lothringen – und wie mich jemand anredet, ist mir völlig egal, ich bin da total schmerzunempfindlich (lacht).