Grüner Biobauer mit Lodenjacke und Sturmfrisur im EU-Parlament

“To Bee or not to be“, steht auf seinem T-Shirt zu lesen. Was sofort zur Frage führt, ob es denn stimme, was in Brüssel kolportiert wird, dass er nämlich daheim mit seinen Bienen spreche. „Ich spreche schon mit ihnen, aber sie nicht mir mit“, grinst er. Also, ein Bienenflüsterer, nein, das sei er nicht. „Wir haben 60 Völker“, erzählt er, und „wenn ich mit ihnen arbeite, kann ich im Kopf ganz abschalten. Da muss ich mich völlig auf sie konzentrieren.“

Neuerdings arbeite er wieder mehr mit dem Schutzschleier, erzählt er. „Weil es dann wegen meiner Parlamentsarbeit nicht so telegen aussieht, wenn ich mit verschwollenem, zerstochenen Gesicht eine Rede halten muss.“

Parlamentarische Arbeit sei sehr fordernd, gesteht der Neo-EU-Abgeordnete ein. „Das ist sehr viel Aufwand, wenn man die Ding substanziell verstehen und den Gesetzgebungsprozess wirklich beeinflussen will.“ Denn was der nach Jahrzehnten in der Landwirtschaft tätige sichtlich geerdete Bauer in Brüssel auf keinen Fall will, ist – „dazuschnattern“.

Spitzname "Tom Waits"

Das aber kann man Thomas Waitz nicht nachsagen. Allein schon deswegen nicht, weil er den Spitznamen „Tom Waits“ trägt – also den Namen jenes, mit tiefer Stimme, mehr grölenden als singenden amerikanische Singer-Songwriters. Er selbst habe ja lang als DJ gewerkt, lacht Thomas Waitz, „aber der Spitzname Tom Waits hat hier den Vorteil, dass sich die Leute meinen Namen merken.“