Grüne Basis schwächt Roth

Die sonst keinem Mikrofon ausweichende Roth war von ihrem Absturz so geschockt, dass sie bis Montag abtauchte. Da verkündete sie dann, dass sie sich am Samstag-Parteitag trotzdem zur Wiederwahl als Parteichefin stellen wolle. Auch das hatte die Mehrheit der Partei und der Presse eher nicht erwartet.

Roth gilt manchen Jüngeren in der Partei inzwischen als „Sesselkleber“, obwohl auch der ursprünglich aus dem Kommunistischen Bund Westdeutschlands zu den Grünen gestoßene Trittin genau so lange zu ihren Exponenten und denen ihres linken Flügels zählt.

Auch dürfte Roths Glaubwürdigkeit zumindest dort angekratzt sein: Sie war immer die erste und emotionalste Stimme der Grünen für Schwächere aller Art. Zuletzt forderte sie die Aufnahme aller Syrien-Flüchtlinge. Das Welt-Interview gab sie

aber in ihrem Zwei-Sterne-Stammlokal, wo ein halber Löffel Kaviar 56 Euro kostet. Ein „Leben nach der Politik könne sich nur zwischen Berlin, New York und Istanbul vorstellen“, sagte sie darin.

Die bescheiden auftretende Göring-Eckardt war überraschend als Kandidatin des rechten Flügels gestartet. Die Ostdeutsche aus der DDR-Bürgerbewegung ist die höchste Laien-Funktionärin der Evangelischen Kirche Deutschlands, worauf sie während des Wahlkampfs nun verzichten will. Die Pastoren-Ehefrau ist auch Bundestags-Vizepräsidentin, und auch das solle sie nun aufgeben, forderte die CSU.