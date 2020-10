Großimam: Terrorakt gegen Lehrer "abscheuliche kriminelle Tat"

Al-Tayyeb verurteilte blasphemische Äußerungen. Es sei „intellektuell zweifelhaft und ein Aufruf zum Hass“, wenn „unter dem Slogan der Meinungsfreiheit Religionen beleidigt und ihre heiligen Symbole missbraucht werden“. Gleichwohl verträten „der Terrorist und seine Leute“ von Paris die Religion Mohammeds ebenso wenig „wie der neuseeländische Terrorist, der Muslime in einer Moschee erschoss, die Religion Jesu vertritt“, erinnerte Al-Tayyeb an den Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch im vergangenen Jahr.

"Kampf um Humanismus"

Der französische Oberrabbiner Rav Haim Korsia betonte in seiner Ansprache bei dem Friedenstreffen in Rom, Paty sei ermordet worden, „weil er seine Aufgabe erfüllte". Der Lehrer habe um die Bedeutung des Kampfes um Bildung und Humanismus gewusst. „Sie haben ihn getötet. Und sein Tod verpflichtet uns, seinen Kampf fortzusetzen - in Brüderlichkeit, aber ohne Schwäche und Angst“, sagte der Oberrabbiner.

An dem Friedenstreffen in Rom nahmen neben dem Oberrabbiner und Papst Franziskus auch das Ehrenoberhaupt der orthodoxen Kirche, Patriarch Bartholomaios I., sowie der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sowie je ein Sikh, ein Hindu und ein Buddhist teil. Anglikaner-Primas Erzbischof Justin Welby von Canterbury konnte wegen der Pandemiebeschränkungen wie Al-Tayyeb nicht nach Italien reisen.