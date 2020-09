Frankreich ringt mit dem Islamismus

Das Recht auf freie Meinungsäußerung und auch das Recht auf Blasphemie, das nicht in allen Ländern gilt, auch nicht in Österreich, nannte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, einen „nationalen Schatz“, den es zu verteidigen gilt.

In Frankreich, dem säkularen Staat der Aufklärung, begann am Mittwoch der auf 49 Tage anberaumte Prozess gegen 14 Handlanger der drei islamistischen Terroristen, die am 7. Jänner 2015 Paris für immer veränderten.

Bei dem Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo und bei der Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt waren innerhalb von drei Tagen 17 Menschen gestorben. Darunter die bekannten Zeichner Stephane Charbonnier, genannt Charb und Jean Cabut, genannt Cabu. Eine junge Polizistin war unter den Opfern und sechs Geiseln im koscheren Supermarkt.

Die drei Haupttäter, die Brüder Cherif und Said Kouachi und Amedy Coulibaly, stehen nicht vor Gericht: Sie wurden von Spezialkräften auf der Flucht und bei der Erstürmung des Supermarkts „Hyper Chacher“ erschossen. Der Prozess in Paris gilt als „historisch“ und wird auf Video aufgezeichnet. Das Urteil soll am 10. November gefällt werden.

Die 14 Angeklagten wurden in den 1980er-Jahren geboren und sind in Pariser Vorstädten aufgewachsen. Drei von ihnen sind flüchtig. Es ist nicht bekannt, ob sie noch leben. Typische Kleinkriminelle, die sich radikalisiert haben. Den Brüder Kouachi, den Attentätern auf Charlie Hebdo, ist es gelungen, ihre Spuren zu Handlangern zu verwischen. Die Angeklagten müssen ihre Nähe zu Amedy Coulibali erklären, dem Attentäter des Supermarkts.

Die Feministin Caroline Fourest, die bis 2009 für Charlie Hebdo gearbeitet hat, findet, dass die Gesellschaft bitterlich versagt hat. Sie beschuldigt Teile der französischen Linken, Kritik am Islam nicht zuzulassen. Auch viele jüdische Überlebende fühlten sich im Stich gelassen, sagt Patrick Klugmann, einer der Anwälte der Geiseln des Supermarkts. Sie seien Opfer des Vergessens, weil man sich an „ermordete Juden gewöhnt habe“.

von Susanne Bobek